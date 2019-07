50 anni fa, l'uomo sulla luna. Sabato lo speciale di Icaro Tv

Sabato 20 luglio 1969. Esattamente 50 anni fa l’uomo, per la prima volta, sbarcò sulla luna. In occasione di questa ricorrenza Icaro Tv ha preparato uno speciale che andrà in onda sabato sera alle 20.35. Ripercorreremo insieme la missione dell’Apollo 11 con le immagini dello storico atterraggio del Lem sul suolo lunare e le parole di Neil Armstrong (“un piccolo passo per l’uomo, un grande passo per l’umanità”).

Ci sarà poi l’intervista ad Amalia Finzi, l’ingegnere aerospaziale italiana consulente scientifico della NASA, dell’ASI e dell’ESA, all’astronomo Stefano Giovanardi del planetario di Roma e a Paolo Amoroso, dell’Associazione Italiana per l’Astronautica e lo Spazio. Saranno proposte anche alcune testimonianze di riminesi che 50 anni fa vissero in diretta l’allunaggio.