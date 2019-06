Viserba, guardia medica in ritardo. Morolli: problemi di concessioni

Il ritardo nell’attivazione del servizio è legato al rilascio di alcune concessioni ad Ausl sulla struttura (la palazzina ex quartiere 5). Questa la precisazione che arriva dall’assessore Mattia Morolli sull’avvio ritardato del servizio di Guardia Medica a Viserba denunciato su Facebook dall’albergatore viserbese Gabriele Bernardi (vedi notizia). Il servizio invece del 25 maggio, partirà infatti il 15 giugno. La Guardia Medica sarà tra l’altro attiva solo al mattino dalle 8 alle 12, a differenza di quanto accade sul resto del litorale. Morolli annuncia verifiche in corso con Ausl anche sull’estensione oraria. Risposte che però non convincono del tutto. “Le concessioni bisogna che si facciano per tempo, non stiamo parlando di un servizio qualunque, la gente sceglie la riviera perché ha anche questi servizi e il fatto che tutti ce l’abbiano e Rimini nord no (o comunque in versione ridotta), non è accettabile” commenta Bernardi.