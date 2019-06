A Viserba Guardia Medica solo dal 15 giugno. "Perché?" si chiede albergatore

Per quale motivo a Viserba l’attività di guardia medica (l’Assistenza Sanitaria per Turisti) partirà solo il 15 giugno mentre nel resto del comune di Rimini l’avvio è stato il 25 maggio (a San Giuliano il 28)? A chiederlo, con un post su Facebook, è l’albergatore viserbese Gabriele Bernardi che riporta un episodio accaduto recentemente ad un suo cliente che si è tagliato sotto al piede in spiaggia ed è dovuto andare al pronto soccorso dell’ospedale Infermi sorbendosi una lunga attesa. Tra l’altro il posto di Guardia Medica di Viserba (in via Mazzini) sarà attivo solo dalle 8 alle 12 mentre gli altri dislocati sul litorale sono aperti anche in orario pomeridiano.

Il servizio di salvataggio è scattato invece il 20 maggio su tutto l’arenile come previsto dall’ordinanza balneare.

“La guardia medica comincia per tutti il 25 maggio, per San Giuliano il 28 e per Viserba il 15 giugno. E’ normale no??” scrive Bernardi su Facebook