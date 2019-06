Trigoni sulla costa riminese, come comportarsi

Nella giornata di giovedì 20 giugno alla Fondazione Cetacea sono stati segnalati numerosi avvistamenti di trigoni sottocosta (due a Cattolica, uno Rimini e tre a Rivabella), placidamente adagiati nelle acque basse. Al fine di tutelare il loro benessere e quello dei bagnanti, la Fondazione comunica la seguente nota informativa sull’animale in questione:

Il trigone (Pteroplatytrygon violacea) è un pesce cartilagineo comune in Adriatico che durante il periodo estivo, soprattutto giugno-luglio, si avvicina alla costa, in acque basse, per partorire i suoi piccoli. Se non viene disturbato, non rappresenta una minaccia ma se si sente in pericolo o viene toccato può utilizzare il suo aculeo, presente all’apice della coda per difendersi e le sue punture possono essere molto fastidiose. Tutta la pelle del trigone, come quella degli altri Elasmobranchi, è ruvida perchè presenta dentelli dermici, quindi non deve essere afferrato senza adeguate protezioni. Se viene avvistato vicino a riva, allontanarsi e lasciare che l’animale compia le sue attività: appena terminate ritornerà a largo.