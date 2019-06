Tavoli e sedie senza autorizzazione. Sanzionati pizzeria e sushi

Attività artigianali trasformate in ristoranti veri e propri senza però averne titolo. La Polizia Locale di Rimini ha sanzionato una pizzeria e un locale di sushi, che avevano predisposto tavolini e sedie, addirittura con servizio, senza averne alcuna autorizzazione, in palese violazione delle normative, che consentono la somministrazione dei prodotti solo negli spazi del locale.

“Un comportamento – è il commento dell’assessore alle Attività Economiche, Jamil Sadegholvaad – che si configura come attività di pubblico esercizio senza autorizzazione, salvo fatti più gravi, come avvenuto nel passato, dove sono stati contestati altri tipi di abusi specie in materia edilizia. Si tratta di un fenomeno sensibilmente ridimensionato rispetto al passato, anche grazie ai puntuali controlli di polizia, e che nei fatti è una concorrenza sleale nei confronti degli altri imprenditori della ristorazione per il regime fiscale estremamente diverso tra le due tipologie d’attività”.

L’attività di controllo per il rispetto della normativa proseguirà anche nelle prossime settimane.