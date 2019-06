Sradicano la serranda con una gru: colpo grosso nel negozio di bici

Hanno sradicato la serranda servendosi di un mezzo pesante dotato di gru e braccio meccanico, per poi infrangere le vetrate d’ingresso e rubare una ventina di biciclette d’alta gamma. Il colpo grosso (che si può quantificare in almeno 50mila euro) è stato messo a segno ieri notte, intorno all’1.15, da una banda specializzata che ha fatto visita a ‘Idea Ruote’ a Santarcangelo, in via Andrea Costa. I fittoni in metallo che servono da deterrente contro gli sfondamenti, installati dal titolare dopo alcune spaccate subite in passato, non sarebbero stati toccati, segno che i malviventi hanno lavorato “a distanza”, aggancciando la serranda alla gru. Poi hanno caricato sul mezzo una ventina di bici e sono fuggiti senza lasciare tracce prima dell’arrivo dei carabinieri e della vigilanza privata. Le sirene dell’allarme e il rumore provocato dallo sradicamento della serranda ha fatto sobbalzare dal letto alcuni residenti della zona.

Gli autori del colpo di ieri notte potrebbero essere gli stessi che negli ultimi 20 giorni hanno ripulito un negozio di bici d’alta gamma a San Marino e fatto visita a un altro negozio di due ruote a Pesaro. I carabinieri della Stazione di Santarcangelo hanno acquisito le immagini di videosorveglianza di alcuni privati residenti nei pareggi e le stanno visionando nella speranza di trovare elementi utili alle indagini.

Il negozio ‘Idea Ruote’, purtroppo, non è nuovo a colpi simili. Nel dicembre 2016 i ladri utilizzarono una Fiat Ducato come ariete per infrangere le vetrate e rubare 10 bici, mentre nel marzo del 2017 infransero il lucernaio e asportarono altre tre bici.