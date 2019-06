RBR, abbonamenti al via con un rinnovo importante e un sogno

Partirà lunedì la campagna abbonamenti per il campionato 2019/20 in serie B di Albergatore Pro RBR Rimini. Per i primi 200 che acquisteranno l’abbonamento entro il 30 giugno previste condizioni particolari: 50 euro i non numerati, 100 euro le tribune bianche (50 euro ridotto fino a 15 anni) e 250 euro il parterre. Le tariffe dal primo luglio saranno di 70 euro per i non numerati, 120 per le bianche (ridotto 60), 300 per il parterre. Gli abbonamenti saranno valide per 14 partite di regular season, poi ci sarà un RBR Day fuori abbonamento. Ci si può abbonare con orario 9-12 da lunedì al venerdì al Flaminio, il sabato al Big Rocket al Gros di Rimini.

Lo slogan della campagna è “Forse chissà … succederà”, un coro dei tifosi che fa riferimento al sogno di tornare in serie A. Un sogno che stimola ma senza l’ansia di arrivarci subito, per una società rinata lo scorso anno e che chiede alla città di continuare a sostenerla, col tifo e con le quote: sono 257, l’obiettivo è arrivare in breve a 300.

Il lancio della campagna è anche l’occasione per annunciare un rinnovo importante: il rinnovo per altri due anni dell’ala Francesco Bedetti.

www.rinascitabasketrimini.it