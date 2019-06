Per la famiglia di anatroccoli bagno estivo in una "piscina" particolare

Questa mattina davanti al Palacongressi di Rimini tre ragazzini hanno notato all’interno della fontana una famiglia di anatre che nuotava: un’anatra e sei anatroccoli che probabilmente alle prime luci del mattino sono riusciti ad attraversare indenni la strada che divide il parco dalla zona del Palas. Preoccupati su come la famiglia avrebbe potuto attraversare la strada a ritroso, i ragazzini hanno deciso di chiamare i Carabinieri. Il Gruppo Carabinieri Forestale di Rimini ha inviato una pattuglia sul posto. La mamma anatra non si faceva avvicinare mentre gli anatroccoli che nuotavano vicino al bordo della piscina potevano invece essere presi. Sono così iniziate le operazioni di recupero in collaborazione coi tre ragazzi.

Trovato un contenitore in zona, uno dopo l’altro sono stati presi i sei anatroccoli e a questo punto mamma anatra, anche se titubante, ha lasciato la piscina e iniziato a seguire il militare che porta lentamente con se i piccoli anatroccoli. Inizia così, attraverso una via sicura interna, il trasferimento dell’insolita processione fino ai bordi del laghetto del vicino parco. In prossimità della riva gli anatroccoli sono stati fatti uscire dal contenitore, i militari e i ragazzi si sono allontanati e così mamma anatra ha raggiunto i piccoli e riportandoli al sicuro nel laghetto.