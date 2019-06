Non rispetta l'obbligo di firma, finisce in carcere

Questa mattina all’alba i Carabinieri della Stazione Bellaria Igea Marina, nel corso del servizio di controllo del territorio, hanno rintracciato e tratto in arresto, in ottemperanza ad ordinanza di aggravamento di misura cautelare emessa dal Tribunale di Rimini, una 45enne ucraina già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia. La donna, sottoposta alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Caserma bellariese due volte al giorno, nell’ultimo mese non aveva rispettato l’obbligo in varie occasioni. Le violazioni, riportare all’Autorità Giudiziaria dai Carabinieri, hanno portato alla sostituzione della citata misura con quella del carcere. Questa mattina la donna è stata accompagnata al carcere di Forlì dagli stessi carabinieri della Stazione di Bellaria.