Lo sport che include. Il progetto "Happy School - Fratelli di sport"

Si è concluso con una conferenza in Municipio a Rimini, il progetto Happy School – Fratelli di Sport per l’anno scolastico 2018-2019. Presenti i promotori, il vicesindaco Lisi e molti dei ragazzi che hanno partecipato. Il progetto, rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni, ha promosso l’attività sportiva aperta a tutti come momento di inclusione e aggregazione al di là dell’aspetto agonistico.

Il progetto Happy School, promosso dall’associazione Sportinmente in collaborazione con l’ente di promozione sportiva PGS, è riconosciuto quale buona pratica sportiva del 2018 nel bando nazionale “fratelli di sport”, promosso dal Coni con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. E’ stato approvato nei piani di zona di Rimini ed ha avuto il contributo della Regione tramite il bando regionale dello sport.

Quest’anno ha coinvolto cinque istituti comprensivi riminesi e il liceo sportivo Serpieri con l’alternanza scuola-lavoro. I 250 ragazzi coinvolti hanno praticato giochi come il rugby, l’ultimate frisbee e il dodgeball, ma anche l’avvio di una sperimentazione di doposcuola. Davide Scazzieri, campione paralimpico di tennis tavolo, ha annunciato un nuovo progetto di inclusione per la disabilità di cui è responsabile regionale.