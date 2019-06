Lavori alla rete idrica. Possibili disagi a Spadarolo

Nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 giugno, a partire dalle 21, in zona Spadarolo a Rimini, Hera eseguirà alcuni lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica.

In particolare, verrà rinnovato un tratto della rete idrica di adduzione in uscita dall’impianto di sollevamento “Polveriera”. I lavori, che avranno una durata prevista di 9 ore, potrebbero comportare cali di pressione o la temporanea mancata erogazione di acqua nelle località comprese tra le zone di Spadarolo, Pradese, Ghetto Pettini, Ghetto Piccinelli, Mavoncello, Peep Spadarolo.

Per limitare i disagi per i cittadini, Hera ha programmato il lavoro nelle ore notturne. Sarà inoltre previsto un servizio di autobotti, che potranno tempestivamente intervenire in caso di necessità o imprevisti nelle lavorazioni.