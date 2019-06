Lavori alla rete idrica. Possibili disagi a Spadarolo

Lunedì 17 Giugno, a partire dalle 19 e fino alle 4 di martedì 18 giugno, Hera eseguirà alcuni lavori sulla rete idrica nelle località di Spadarolo, Pradese, Ghetto Pettini, Ghetto Piccinelli, Mavoncello, Peep Spadarolo. Sarà rinnovato un tratto della rete idrica in uscita dell’impianto di sollevamento “Polveriera” e i lavori, che avranno una durata prevista di 9 ore, potrebbero comportare cali di pressione o la temporanea mancanza di erogazione di acqua.

Resta comunque confermata la potabilità dell’acqua. In caso di imprevisti o maltempo i lavori verranno rinviati al giorno successivo lavorativo. per informazioni il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.