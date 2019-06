Giornata riminese per il sassofonista di Bruce Springsteen, Jake Clemons

Il nipote del mitico Clarence “Big Man” Clemons ha passato la giornata di lunedì in giro per Rimini, in un “day off” dal suo tour italiano che lo ha portato anche in Romagna domenica scorsa a Lugo in un concerto organizzato dall’Associazione Nebraska.

Jake si è concesso una passeggiata notturna tra qualche locale e visitando ed apprezzando la Rimini storica, tra il Ponte di Tiberio, Arco d’Augusto, Piazza Cavour, testimoniato anche da un post sul profilo instagram dell’artista americano. Un legame quello tra Jake Clemons e Rimini che dura da qualche anno, esattamente dal 2010, da quando con Lorenzo Semprini (leader di Miami & the Groovers ed organizzatore dei Glory days in Rimini) ha instaurato una collaborazione artistica oltre che un’amicizia.

Jake poco prima di arrivare in Italia è stato anche ospite sul palco di Eddie Vedder, leader dei Pearl Jam, nella data di Amsterdam suonando il sax in qualche brano, anche in compagnia del cantautore irlandese Glen Hansard.

Jake ha dimostrato di gradire molto Rimini e la sua atmosfera, concedendosi ad autografi e foto tra i tanti turisti che lo hanno riconosciuto.

Nel 2020 tornerà in Italia in compagnia di Bruce Springsteen per il tour che riporterà la “E Street Band” in giro per il mondo.