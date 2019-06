Fermato per abusivismo, doveva già scontare pena

Venerdì sera durante un servizio di presidio della zona di Marina Centro da parte della Polizia Locale, gli agenti hanno fermato in Viale Vespucci un venditore abusivo di merce contraffatta, subito sottoposta a sequestro. Dal controllo è poi emerso che sull’uomo, di origini centroafricane, pendeva già un ordine di carcerazione. L’uomo quindi è stato accompagnato in Questura dove, dopo essere stato denunciato per la vendita di merce contraffatta, è stato trattenuto per il proseguimento degli atti.