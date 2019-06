Contrasto alcol. Dieci multati nella zona del mercato coperto

Ha portato i primi frutti l’ordinanza firmata dal sindaco di Rimini che impedisce il consumo di alcol nelle aree pubbliche del centro storico. Nel primo fine settimana, è entrata in vigore il 15 giugno e lo sarà fino al 30 ottobre, gli agenti, in abiti civile, si sono concentrati nella zona del mercato coperto e hanno elevato dieci multe. Erano otto gli agenti che hanno operato tra via Dante, via Michele Rosa, IV Novembre, Batarra, Quintino Sella, Castelfidardo, Cornelia, Aponia. Le persone sanzionate sono bulgare e rumene e sono stati sorpresi a consumare alcolici, in prevalenza birra ma anche vino e superalcolici. Gli agenti hanno prelevato le bottiglie che sono state svuotate del contenuto e buttate nei cassonetti appositi. Un’operazione che si è svolta senza obiezioni o nessuno che opponesse particolare resistenza.

L’obiettivo dell’ordinanza è provare a porre un freno a situazioni problematiche che si ingenerano, a causa dello smodato consumo di bevande alcoliche, come bivacchi e comportamenti aggressivi.

Sono diverse infatti le segnalazioni preoccupate di cittadini e commercianti alle forze dell’ordine circa la presenza di gruppi di persone che si ritrovano a consumare smodatamente bevande alcoliche specie negli spazi verdi. Fenomeni capaci di creare situazioni di disagio per residenti e turisti, fruitori dei parchi e delle aree limitrofe, unitamente a fenomeni di insudiciamento del suolo pubblico dovuto all’abbandono di bottiglie di birra, contenitori di vino o altro. Il mancato rispetto delle disposizioni in ordinanza comporta non solo una sanzione amministrativa di 50 euro ma anche l’obbligo da parte del trasgressore di conferire immediatamente l’oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento dei rifiuti non mancando, qualora non aderisca alla richiesta, di provvedere seduta stante al sequestro dell’oggetto dopo averlo privato del liquido in esso contenuto.