Cocoricò, il fallimento è ufficiale

Il Tribunale di Rimini mette ufficialmente la parola fine alla storia del Gruppo Cocoricò Srl. La società non è stata infatti ammessa al concordato preventivo fallimentare con la conseguente dichiarazione di fallimento datata 4 giugno. La procedura, ricorda il Corriere Romagna, era stata avviata su istanza dell’Agenzia delle entrate per il mancato versamento delle imposte. Curatore fallimentare è stato nominato Francesco Bugli. Il Cocoricò era riuscito in extremis ad aprire per Capodanno saldando pochi giorni prima la Tari al Comune di Riccione, niente da fare invece con Equitalia. Il prossimo 25 ottobre si terrà la prima udienza fallimentare dove si costituiranno i vari creditori capeggiati da Agenzia delle Entrate.

Negli ultimi anni la discoteca aveva vissuto diverse traversie: la morte di un 16enne nel 2015 per overdose ma anche le indagini condotte dalla Guardia di Finanza per evasione di Iva e irregolarità contestate sia alla società dell’ultima gestione che alla precedente, o i contenziosi con alcuni artisti come il dj Graby Ponte che aveva chiesto il sequestro dei marchi Titilla e Memorabilia: marchi destinati ad un’asta giudiziaria che poi non si è tenuta alla luce della nuova procedura di concordato.