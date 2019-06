Claudio Cecchetto: il 13 giugno sarò in consiglio comunale

Claudio Cecchetto ha rotto gli indugi e ha annunciato in un’ intervista al Corriere Romagna che alla prima seduta in consiglio comunale, il 13 giugno, ci sarà. Cecchetto ha detto (come aveva già anticipato ai microfoni di Icaro Tv subito dopo l’esito del voto, guarda qui la sua intervista video) che non si può ignorare il risultato ottenuto il 26 maggio alle amministrative. Cecchetto rappresentante della lista W Misano viva, è stato votato dal 33,7% dei misanesi. Il sindaco Fabrizio Piccioni ha vinto con il 39,1%.