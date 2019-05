Dopo il testa a testa Piccioni è il sindaco di Misano

Dopo l’era Giannini, Misano resta al centrosinistra. Fabrizio Piccioni, vicesindaco uscente, è il nuovo sindaco. Si è imposto dopo un testa a testa con Claudio Cecchetto con 2.874 voti contro 2.498, dati ancora ufficiosi. Distanti gli altri due candidati, Pontis e Ruggeri. Cecchetto si è imposto in sei seggi su unidici ma a fare la differenza è stato soprattutto il divario del seggio dieci, quello di Scacciano: 418 voti per Piccioni, 168 per Cecchetto. Piccioni chiude col 39,1%, Cecchetto col 33,7%lap, Ontis col 19,3% e la Ruggeri col 7,8&.

“Premiato il buon governo e una buona squadra”, dice Piccioni ai microfoni di Icaro Tv. Il minimo indispensabile di riposo poi lavorerà subito per la nuova squadra amministrativa. “C’è da fare sul turismo, ci sono alcuni lavori da finire”