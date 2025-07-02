"Tra la carne e il cielo". Mario Venuti protagonista delle Albe in Controluce

L’aurora sulla spiaggia di Riccione assume un valore ancora più intenso grazie ai concerti delle “Albe in controluce". Dopo l'alba con Kledi e Syria per la Notte Rosa, il tour musicale itinerante sulla spiaggia di “Albe in controluce” prosegue domenica 6 luglio (ore 5:15, spiaggia 75 Golden Beach) con il cantautore Mario Venuti, che presenta a Riccione il suo live “Tra la carne e il cielo”: un concerto di chitarra e voce e le percussioni di Gabriel Prado. Con questo concerto, il pubblico avrà l’opportunità di riscoprire i grandi successi che hanno definito la carriera dell’artista, di farsi trasportare dai ricordi con le cover delle grandi canzoni italiane e di apprezzare i brani tratti dal suo ultimo album: da “Napoli-Bahia”, il primo singolo uscito a maggio del 2023, a “Degrado”, l’ultimo brano che ha accompagnato l’uscita del nuovo disco.

“Albe in controluce, concerti al sorgere del sole sulle spiagge di Riccione” è un progetto promosso e organizzato dal Comune di Riccione in collaborazione con la Cooperativa Bagnini Riccione e gli operatori balneari. Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero.