Cento grammi di droga pronta per lo spaccio. Arrestato 68enne

Aveva 95 grammi di eroina e 14 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi il 68enne di Tavullia arrestato ieri sera dai carabinieri di Cattolica. La droga è saltata fuori dalla perquisizione personale e dell’abitazione dell’uomo. In tribunale oggi il rito per direttissima.

Sempre ieri i Carabinieri della Stazione di Coriano hanno arrestato un 48 enne pregiudicato, residente a Pisa, domiciliato alla Comunità di San Patrignano, poiché colpito da un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Alessandria, dovendo scontare una pena definitiva di anni sette e giorni quindici di reclusione per reati di spaccio. L’uomo è stato condotto alla casa circondariale.