Anziano turista muore sulla battigia

Un turista di 83 anni ha perso la vita questa mattina sulla battigia riminese, all’altezza del bagno 78. E’ avvenuto intorno alle 11. Da una prima ricostruzione sembra che l’uomo fosse in acqua insieme alla moglie quando quest’ultima ha avuto alcune difficoltà. L’83enne ha cercato di aiutarla ma è stato colto da un malore ed è finito sott’acqua. Immediato l’intervento del marinaio di salvataggio e poi dei sanitari del 118 che hanno provato a lungo a rianimare l’anziano. Purtroppo però non c’è stato nulla da fare. Sul posto per gli accertamenti del caso i militari della Capitaneria di Porto.