All'Abbazia di Scolca una settimana di spiritualità

L’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli” delle diocesi di Rimini e di San Marino-Montefeltro e l’ex Abbazia di S. Maria Annunziata Nuova di Scolca promuovono una Settimana di spiritualità dedicata a Arte, Liturgia e Preghiera che si svolgerà da lunedì 10 a sabato 15 giugno alle ore 21 presso l’ex Abbazia di Santa Maria Annunziata Nuova di Scolca San Fortunato (Rimini, via Covignano 257)

L’intento – spiegano i promotori – è quello di integrare lo studio e la ricerca con momenti più specifici di formazione spirituale, tesi soprattutto alla riscoperta della liturgia e della preghiera come sorgenti della vita spirituale dei credenti. La Settimana di Spiritualità consentirà inoltre di riscoprire questo luogo dell’ex Abbazia come fonte viva alla quale attingere nuova linfa ed energie per il tempo presente, grazie soprattutto all’incontro diretto con alcuni maestri e testimoni autorevoli della vita spirituale dei nostri giorni, come p. Elia Citterio e madre Maria Ignazia Angelini.

Il percorso sarà inaugurato 1 dalla meditazione: Il senso spirituale della Liturgia. L’ethos dell’arte liturgica nella vita del cristiano, con Goffredo Boselli, Monaco della Comunità Monastica di Bose e liturgista.

Dottore in teologia a l’Institut Catholique di Parigi, ha conseguito il Master in Storia delle religioni e antropologia religiosa presso l’Université Sorbonne Paris IV. Dal 2000 è responsabile della liturgia del Monastero di Bose e insegna Liturgia presso il suo Studium. Dal 2003 è curatore dei Convegni Liturgici Internazionali di Bose consacrati al rapporto liturgia, architettura e arte, a questo titolo è membro del Comitato scientifico e curatore degli Atti.

In qualità di esperto, dal 2003 collabora stabilmente con la Commissione episcopale per la liturgia della Conferenza Episcopale Italiana. Dal 2005 è membro della Consulta dell’Ufficio Liturgico Nazionale della CEI. Fa inoltre parte del Comitato scientifico della rivista Arts sacrés e delle redazioni di Rivista Liturgica e Thema.

Tra le pubblicazioni segnaliamo: Il vangelo celebrato (con E. Bianchi), San Paolo 2017; Sorgente di vita. Liturgia e ricerca spirituale, San Paolo 2017; Il senso spirituale della liturgia, Qiqajon 2011.

Per informazioni: Segreteria dell’ISSR “A. Marvelli”, via Covignano 265, 47923 Rimini; Tel. (e Fax) 0541-751367

Sito internet www.issrmarvelli.it

– email: segreteria@issrmarvelli.it. oppure: segreteriacaf@isrmarvelli.it –