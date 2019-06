Al via il cartellone estivo di Morciano

Cinema, teatro, shopping e street food: l’estate di Morciano entra nel vivo. Al via le rassegne: mercoledì in piazza Garibaldi la proiezione del film “Se Dio vuole”; giovedì il teatro per famiglie con “Il genio impossibile” .

La sintesi del programma a cura dell’Amministrazione Comunale di Morciano:

Un programma frutto della sinergia tra Comune e mondo delle associazioni locali (Pro Loco, consorzio ‘Commerciamo’, G.S. Valconca, Leo Club Valle del Conca) che ancora una volta hanno deciso di unire forze e risorse per regalare ai morcianesi e ai visitatori la possibilità di vivere momenti di condivisione e socializzazione approfittando della bella stagione.

Dopo ‘Morciano Pedala’ (iniziativa sportivo – ecologica che ha già coinvolto decine di ciclisti e famiglie) e la preview con la rappresentazione dell’Aulularia di Plauto portata in scena dagli studenti del CTU – Cesare Questa, l’estate di Morciano di Romagna entrerà nel vivo a partire da mercoledì 26 giugno con ‘Di sotto alle otto’: per 12 serate, fino al 1° agosto prossimo, la rassegna (interamente gratuita) trasformerà di volta in volta la storica piazza Garibaldi di Morciano in un cinema o in un palcoscenico all’aperto. ‘Di sotto alle otto’ porterà infatti nel cuore dell’antico borgo morcianese un doppio appuntamento: il mercoledì (dalle 21.15) verranno proiettate delle pellicole a cura dell’associazione cinematografica Toby Dammit di Cattolica; il giovedì, invece, sarà caratterizzato dapprima da laboratori creativi dedicati ai più piccoli (dalle 20.30) e quindi da uno spettacolo teatrale (dalle 22) rivolto a tutta la famiglia. Si comincia il 26 giugno con il film “Se Dio vuole”; quindi il 27 giugno sarà la volta di Alexsander de Bastiani, mago, fachiro, artista del fuoco, giocoliere e danzatore, ne “Il genio impossibile”, spettacolo di magia, illusionismo e trottole che non mancherà di lasciare a bocca aperta il pubblico. Prima dell’inizio dello spettacolo, dalle 20.30 alle 22, grazie ad Artebus, i piccoli partecipanti avranno a disposizione colori, pennelli, teli e cavalletti per sbizzarrirsi con disegni e creazioni. Saranno allestite differenti zone di colore, in cui tutti coloro che vorranno potranno cimentarsi in una libera sperimentazione artistica. Tutti gli eventi saranno ad ingresso gratuito.

“Il titolo della rassegna, ‘Di sotto alle otto’, non è affatto casuale – spiega il direttore artistico Alex Gabellini – Questo titolo, infatti, riprende un vecchio modo di dire, una consuetudine, che tutti noi abbiamo avuto da bambini, quando nelle serate estive, finita la cena, ci si dava appuntamento di sotto, nei cortili, nelle strade e negli androni. Da quel momento in poi, sapevi che tutto poteva succedere, tra giochi e sorprese. Tutti gli spettacoli in programma si riallacciano, in qualche mondo, alla grande tradizione popolare del teatro di strada: clown, giocolieri, burattinai, acrobati. La piazza è per sua natura il contenitore più adatto a questa tipologia di intrattenimento, che in passato era tipico delle compagnie itineranti che viaggiavano di paese in paese portando il buonumore nelle torride serate estive. Abbiamo voluto calare il programma in un luogo dal forte significato simbolico: il vecchio borgo di Morciano, cuore pulsante del Paese, con la sua piazzetta suggestiva e caratteristica, che quest’estate tornerà a rivivere non solo grazie al teatro, ma anche al cinema. A tal proposito, in collaborazione con il circolo Toby Dammit, abbiamo selezionato sei pellicole di grande successo, che spaziano dal genere drammatico al comico, passando per il fantasy e l’avventura”.

Programma completo “Di sotto alle otto”

Proiezione del film “Se Dio vuole” – Mercoledì 26 Giugno – Piazza Giuseppe Garibaldi – Ore 21.15

Teatro e laboratori per famiglie – Alexsander de Bastiani in “Il genio impossibile” – Giovedì 27 Giugno – Piazza Giuseppe Garibaldi – Dalle 20.30

Proiezione del film “Tonya” – Mercoledì 3 Luglio – Piazza Giuseppe Garibaldi – Ore 21.15

Teatro e laboratori per famiglie – Teatro Dodici Lune in “Di Pinocchio l’avventura” – Giovedì 4 Luglio – Piazza Giuseppe Garibaldi – Dalle 20.30

Proiezione del film “Perfetti sconosciuti” – Mercoledì 10 Luglio – Piazza Giuseppe Garibaldi – Ore 21.15

Teatro e laboratori per famiglie – Gambeinspalla Teatro in “Il sogno” – Giovedì 11 Luglio – Piazza Giuseppe Garibaldi – Dalle 20.30

Proiezione del film “Il drago invisibile” – Mercoledì 17 Luglio – Piazza Giuseppe Garibaldi – Ore 21.15

Teatro e laboratori per famiglie – Compagnia Unnico in “Io e lui” – Giovedì 18 Luglio – Piazza Giuseppe Garibaldi – Dalle 20.30

Proiezione del film “Made in Italy” – Mercoledì 24 Luglio – Piazza Giuseppe Garibaldi – Ore 21.15

Teatro e laboratori per famiglie – Circo Bipolar in “Cabaret Bipolar” – Giovedì 25 Luglio – Piazza Giuseppe Garibaldi – Dalle 20.30

Proiezione del film “La pazza gioia” – Mercoledì 31 Luglio – Piazza Giuseppe Garibaldi – Ore 21.15

Teatro e laboratori per famiglie – I Burattini della Commedia in “Il Dottore Innamorato” – Giovedì 1° Agosto – Piazza Giuseppe Garibaldi – Dalle 20.30

Ma ‘Di sotto alle otto’ non sarà la sola rassegna che accenderà i mesi più caldi a Morciano di Romagna. Per tre venerdì di luglio, infatti, tornerà l’appuntamento con ‘Estate Insieme’, cartellone promosso dal consorzio ‘Commerciamo’. Morcianesi e visitatori avranno la possibilità di cenare direttamente nelle vie del centro, grazie a un apposito stand gastronomico che proporrà menù tematici a prezzo fisso; il tutto accompagnato da musica dal vivo e naturalmente da tanta voglia di shopping, con l’apertura straordinaria dei negozi e delle attività commerciali. Non mancheranno le iniziative per i più piccoli, con ‘Scombussolo’ (il 12 e il 26 luglio) e mercatino dei bambini (12, 19 e 26 luglio). Il programma prevede: Venerdì 12 Luglio – “Revolution Band” in concerto; Venerdì 19 Luglio – Sardoncino Night – Seconda edizione: Fabrizio e gli Accademia in concerto; Venerdì 26 luglio: “David Pacini Band” in concerto.

L’intero cartellone sarà poi arricchito ulteriormente dai cine-picnic benefici organizzati dal Leo Club Valle Del Conca (2 e 7 agosto), dal concerto del Coro ‘Città di Morciano’ (20 luglio) e da una serata sotto le stelle (il 9 agosto al parco del Conca).

“Per i cittadini morcianesi l’estate rappresenta da sempre un momento dedicato alla voglia di ritrovarsi e di stare insieme – commenta l’assessore alle Attività economiche, Enrica Magnani – Ci auguriamo che le iniziative messe in campo non siano soltanto un’occasione di svago e di intrattenimento, ma possano in qualche modo fungere da collante per la comunità morcianese, portando in piazza o nelle vie del centro giovani e anziani, famiglie e visitatori. Non dimentichiamo, infine, il valore in termini di marketing che simili eventi sono in grado di apportare, contribuendo a rafforzare il brand di Morciano di Romagna e diventando un’attrattiva in grado magari di richiamare i turisti provenienti dalla Riviera, all’insegna del binomio mare & collina. Un grazie, da parte dell’amministrazione comunale, a tutte le associazioni e i consorzi che, anche quest’anno, hanno impiegato tempo, risorse ed energie per mettere in moto la macchina organizzativa e donare a Morciano un cartellone ricco e tutt’altro che banale”.