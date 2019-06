Aggressione. Sadegolvaad grato al ragazzo intervenuto

“Voglio ringraziare pubblicamente le persone che hanno consentito l’altra notte di sventare un’aggressione in spiaggia nei confronti di due ragazze straniere. Innanzitutto il giovane che è accorso alle grida delle donne, intervenendo direttamente per difenderle, e quindi consentendo il riconoscimento successivo del potenziale aggressore“. Così l’assessore alla sicurezza del comune di Rimini Jamil Sadegholvaad sul tempestivo intervento per sventare l’aggressione avvenuta sulla spiaggia, all’altezza del bagno 1.

In particolare un ringraziamento al 30 enne senegalese che è subito corso in aiuto delle due sorelle. “Un atto coraggioso, davvero di grande valore civico, che va meritevolmente rimarcato per l’alto senso di altruismo e responsabilità. Un grazie ai Carabinieri che sono intervenuti immediatamente sul posto, soccorrendo le due ragazze e consegnando alla Giustizia quello che pare essere il responsabile“