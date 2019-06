850mila euro per intervenire sul dissesto della Traversa Marecchia

Ci sono anche i lavori alla Traversa Marecchia di Ponte Verucchio tra i finanziamenti pubblici ottenuti dal Consorzio di Bonifica della Romagna. In totale si parla di oltre 16.000.000 di euro.

Di fronte a cambiamenti climatici che minacciano sia la sicurezza dei cittadini nei periodi di forti piogge che la produttività agricola nei periodi siccitosi, il Consorzio ha predisposto progetti esecutivi e cantierabili per rispondere a specifiche esigenze di messa in sicurezza idraulica, idrogeologica e di distribuzione irrigua del comprensorio. In particolare per il riminese sono arrivati 850.000 euro di finanziamento regionale per gli interventi urgenti di stabilizzazione del dissesto della Traversa Marecchia.