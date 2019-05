Uno street tour per Federico Baroni

Da sabato 18 maggio, con la prima tappa a Napoli, il cantautore romagnolo Federico Baroni è tornato alle sue origini di artista di strada con un nuovo Street Tour. Il busker presenterà i brani estratti dal suo album d’esordio “NON PENSARCI” (Artist First), disponibile nei negozi e su tutte le piattaforme digitali.

Le prossime tappe: il 25 maggio a RIMINI (Piazza Tre Martiri – ore 16.00), il 1 giugno a BOLOGNA (Via dell’Indipendenza – ore 16.00), l’8 giugno a ROMA (Via del Corso – ore 16.00) e il 15 giugno a MILANO (Piazza Duomo – ore 16.00).

«Il 18 Maggio inizierà il mio Street Tour in giro per l’Italia, una città ogni settimana. Ho fatto questa scelta, di promuovere il disco non con i classici Live nei locali, per far capire da dov’è iniziato tutto – afferma Federico Baroni – Ci tenevo, prima di intraprendere un tour con la mia band, ad arrivare alle persone nel modo più sincero e diretto possibile. Incontrarsi di persona, conoscersi, scambiare due chiacchiere… per me queste cose sono state sempre alla base di qualsiasi rapporto genuino e duraturo. Un progetto diverso dal solito che però riassume esattamente quello che è stato il mio percorso in questi anni e rende giustizia al palco che, più di ogni altro, mi ha fatto crescere come artista ma soprattutto come persona: la strada».

Nel corso di questi live, Federico, oltre a presentare i brani del suo progetto discografico eseguirà anche diverse cover e sono attese sorprese, con tanti ospiti che si esibiranno con lui per dar vita a un vero e proprio Street Show unico nel suo genere.

Federico Baroni, classe ‘93, è un cantautore e busker nato a Cesena e cresciuto a Rimini, seguitissimo sui social (+48.000 followers su Instagram, +700.000 stream su Spotify, +25.000 iscritti su YouTube, +20.000 fan su Facebook). A 18 anni si trasferisce a Roma per continuare gli studi alla LUISS (dove si laureerà poi in Economia e Management e frequenterà il Master of Music) e a 21 comincia a scrivere i suoi primi inediti e a suonare in strada. Nel 2015 intraprende un Summer Tour da busker per le strade di tutta Italia, accompagnato da due videomaker che documentano l’esperienza (i video sono visibili sul canale YouTube dell’artista, che ad oggi conta oltre 3 milioni e mezzo di views). Nel 2016 viene notato dai giudici di “X-Factor”, che lo portano ai Boot Camp. Lo stesso anno viene chiamato da Fiorello a “Edicola Fiore”, dove presenta live un suo brano inedito. Nel 2017, dopo aver lasciato un demo a Maria De Filippi, viene scelto fra migliaia di artisti ed entra ad “Amici”. Dopo l’esperienza televisiva inizia subito a suonare su importanti palchi per grandi brand (Bulgari) ed eventi (Grand Prix Formula E su Italia 1). A gennaio 2018 pubblica con Artist First il suo primo singolo, “Spiegami”. Il video del brano è realizzato da BENDO films, e vede protagonisti Camihawke e Michele Merlo. A giugno dello stesso anno suona prima di Emma Marrone in occasione della Festa della Musica a Roma. Il 24 giugno esce il suo secondo singolo, “Domenica”, un featuring realizzato con i producer Kharfi e Veerde. Il 17 novembre esce il suo terzo singolo “Non Pensarci”, scelto tra i 69 finalisti di Sanremo Giovani. Ad aprile 2019 esce l’omonimo album d’esordio, al quale Studio Aperto dedica un servizio. Il disco esordisce alla posizione 22 della classifica FIMI dei dischi più venduti in Italia.

Il nuovo STREET TOUR di FEDERICO BARONI è realizzato in collaborazione con Your Music, store online di strumenti musicali che come sponsor fornisce la strumentazione per le live performance: dalla chitarra all’amplificazione sullo stage.

L’album di debutto di Federico Baroni “NON PENSARCI” è disponibile nei negozi e in download e streaming al seguente link: https://artistfirst.lnk.to/Non_Pensarci, anche nella versione fisica in copia autografata e in bundle con la t-shirt ufficiale sul sito di Music First (https://musicfirst.it/693-federico-baroni-non-pensarci).

Questa la tracklist dell’album: “Non pensarci”, “Spiegami”, “Domenica”, “Disordine”, “Profumo”, “Mamma è tutto ok”, “Londra”, “Diverso”, “Tutte le cose che”.

E’ online al seguente link anche il video ufficiale del brano “PROFUMO”: http://www.youtube.com/watch?v=BM7pOR2Pet4. Girato in piano sequenza da BENDO, alla seconda collaborazione con Federico, il video racconta attraverso le sue immagini la storia di questa canzone, che parla di quanto possiamo sentire la mancanza di una persona con cui abbiamo condiviso momenti importanti, nei gesti semplici e quotidiani.