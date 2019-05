Presentazione del libro Revolving door di Viola Castellano

Venerdì 17 Maggio alle ore 19.00 presso il Bar Lento (Via A. Bertola n 52, Rimini), l’Associazione di Promozione Sociale Margaret in collaborazione con Lento Book Shop presenta il Secondo Aperitivo Antropologico.

Saranno ospiti della serata Viola Castellano, antropologa e autrice del libro “Revolving Door. I servizi per i minori e la riproduzione delle disuguaglianze a New York”, insieme a Sefora Fattori, assistente sociale del servizio tutela minori e referente progetti di accoglienza per minori stranieri non accompagnati nella provincia di Rimini.

Viola Castellano, ricercatrice e docente dell’Università di Bologna, presenterà il suo libro che nasce da una ricerca di campo condotta a New York, nel quale prende in esame le forme di disuguaglianza e dissenso che vengono riprodotte all’interno del child welfare system a New York ossia l’apparato istituzionale incaricato della tutela dei minori e della riabilitazione delle famiglie abusanti. Attraverso tale punto di osservazione ha potuto esaminare come le disparità etnico-razziali, di genere e di classe delineino una categoria di soggetti “vulnerabili”. Un libro non solo per gli studiosi di antropologia politica e delle istituzioni ma per tutti coloro che intendono esplorare come oggi si generino profonde fratture sociali che molto spesso sembrano caratterizzare gli USA.

Insieme a Sefora Fattori, produrranno un dialogo che metterà in contrapposizione la realtà statunitense con la nostra realtà nazionale con un focus specifico sulla provincia riminese, mettendone in luce le profonde differenze.

Margaret è un’associazione riminese che nasce dall’unione di un gruppo di donne con formazione di studio antropologica e con esperienze lavorative in ambito sociale.

Margaret si propone come punto di riferimento per le antropologhe e gli antropologi del territorio e per la divulgazione della disciplina attraverso l’organizzazione di eventi, incontri, formazioni e attività. Proprio in tale ambito si inseriscono gli Aperitivi Antropologici con scopo di dare voce a giovani scrittori, studiosi, ricercatori e non solo. Una situazione volutamente informale proprio allo scopo di rendere fruibile ed accessibile non solo ad esperti ma anche a curiosi e neofiti la materia antropologica nelle sue differenti sfaccettature.