Ponte tra Albania e Italia. A Villa Verucchio torneo di volley

Giornata di sport e di condivisione a Verucchio dove si è svolto un torneo amichevole di volley, tra le ragazze della squadra locale under15 del Villa Verucchio e quelle della squadra albanese della Naftetari Kuchove.

Per dare il meglio di se. Con questo slogan si è svolto alla palestra comunale di Villa Verucchio un torneo femminile di volley under 15 che ha visto mettersi in gioco la squadra locale e le ragazze della Naftetari Kucove, compagine albanese nata in un luogo molto caro allacomunità riminese. Da anni, infatti, a Kucova sono presenti missionari della diocesi di Rimini. In palio non tanto la vittoria, ma il desiderio di far vivere un momenti di condivisione alle ragazze. Da tempo infatti si lavora sullo sport, come esperienza educativa e di prevenzione. Per le ragazze e i loro accompagnatori è stata cosi l’occasione per conoscere la comunità di Villa Verucchio e trascorrere alcuni giorni sul territorio, ospiti del convento di Santa Croce.