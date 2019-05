I tre cardini della romagnolità secondo Paolo Cevoli

E’ online la prima puntata di Romagnoli Dop, la web serie con Paolo Cevoli che mette in luce le caratteristiche tipiche dei romagnoli e di chi si sente romagnolo. Il format realizzato insieme alla Regione Emilia Romagna e a Visit Romagna. Insieme al comico riccionese sono tanti gli ospiti protagonisti di brevi clip: Giuseppe Giacobazzi, Gianni Fantoni, Roberto Mercadini e in particolare due non romagnoli ma amanti di questa terra, come Gianni Morandi e Rudy Zerbi. Nella prima puntata della serie, Cevoli declina tre caratteristiche che solo il romagnolo può vantare: “sburonaggine, patachismo e ignorantezza”.

ROMAGNOLI DOP – Puntata 1: Il progetto Quali sono le caratteristiche più tipiche di un Romagnolo? Scoprilo nella prima puntata di #RomagnoliDOP! #VisitRomagna #inEmiliaRomagna Pubblicato da Paolo Cevoli su Giovedì 23 maggio 2019

13 le puntate della serie: le prossime avranno per titolo “Romagnoli”, “Pataca”, “Sburone”, “Ignorantezza”, “Accoglienza”, “Azdora”, “Vita”, “Mangiare”, “Lavorare”, “BiciMotori”, “Birro”, “Divertirsi”.

“Romagnoli DOP” è stato scritto da Federico Andreotti e Paolo Cevoli e realizzato da Clan Studio con la direzione di Empresa Creativa. Un’idea di Paolo Cevoli e Aldo Drudi.