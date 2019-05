Entra di notte nel ristorante ma il custode sventa il furto

Verso le 5 di questa mattina, approfittando di una finestra lasciata aperta, un 23enne messicano residente a Reggio Emilia è penetrato all’interno di un ristorante in zona stazione dove ha cominciato a frugare nella cassa per cercare denaro. Vistosi scoperto dal custode che effettuava le pulizie del locale, lo ha aggredito con spinte e calci per assicurarsi la fuga senza riuscire ad asportare nulla.

E’ stato però fermato poco dopo dai Carabinieri impegnati in un servizio di controllo a Borgo Marina e allertati poco prima dallo stesso custode che aveva sentito rumori sospetti. Questa mattina in Tribunale l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato condannato alla pena di un anno, un mese e 20 giorni con la sospensione condizionale della pena. Il custode ha riportato solo lievi escoriazioni e non ha ritenuto di farsi refertare.