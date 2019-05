E' della donna scomparsa il corpo senza vita trovato nel Marecchia

Dopo 48 ore di febbrili ricerche è stato ritrovato senza vita nel fiume Marecchia, in località Cavallara, il corpo senza vita di Gabriella Poggioli in Raffaelli, la 76enne pensionata di Novafeltria allontanatasi da casa martedì pomeriggio. A dare l’allarme poco dopo le 16 ai carabinieri di Novafeltria, impegnati nelle ricerche insieme ai vigili del fuoco, alla protezione civile e a un nutrito gruppo di volontari, un passante che ha notato un corpo galleggiare in acqua, incastrato in un accumulo di detriti (vedi notizia). Sono stati i figli della 76enne ad identificare la salma. Da una prima ispezione cadaverica la pensionata è morta annegata.

L’ex estetista mercoledì pomeriggio si sarebbe dovuta sottoporre ad un ennesimo intervento chirurgico. Martedì, però, alle 16.15 circa, era uscita di casa senza borsa e cellulare, senza avvertire nessuno. Una telecamera del Comune l’aveva ripresa camminare nelle vicinanze delle scuole medie Tonino Guerra per poi dirigersi da sola verso la pista ciclabile del Marecchia. Nelle successive riprese, però, la 76enne non era più apparsa, ecco perché le forze dell’ordine hanno fatto partire le ricerche da quell’area boschiva. Gabriella potrebbe essere scivolata in acqua, ma gli investigatori non escludono nemmeno un gesto volontario.