Deflusso fiumi, l'allerta scende al livello minimo

Migliora la situazione meteo sull’Emilia Romagna e termina la fase di emergenza, anche se si prevede nuova instabilità nei prossimi giorni. Lo pioggia – e pure neve in collina – caduta tra la notte e le prime ore di oggi aveva fatto temere nuovi disagi per il riminese, dopo quelli pesanti degli ultimi giorni, ma poi la situazione è migliorata già da metà mattina. E per domani l’allerta meteo emanata dalla protezione Civile per criticità idraulica scende ancora di livello, quello minimo.

E’ stata risolta anche la criticità del fiume Montone, nel forlivese, che ieri aveva rotto un argine. Continua così il deflusso dei fiumi ma anche la raccolta di materiale, soprattutto legno, portato in spiaggia dalle piene. Ieri la deputata della Lega Elena Raffaelli ha presentato alla Camera un appello per chiedere sostegno e attenzione alla Romagna, già messa in difficoltà dalle recenti traversie della E45.

Ora il meteo prevede un paio di giornate di tregua, ma da sabato si prospettano nuove precipitazioni, in un maggio anomalo non solo per i livelli delle precipitazioni di questi giorni ma anche per le temperature eccezionalmente sotto le medie.

Le previsioni di Arpa, 3Bmeteo e Meteoroby