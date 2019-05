Città Viva, nel 2019 è boom di soci: 138

Sono ben 138 i soci di Città Viva, l’Associazione dei Commercianti Santarcangiolesi nata nel 2005. Si tratta del numero più alto di sottoscrizioni mai raggiunto.

Oltre a negozi, bar e ristoranti, si sono aggiunte nuove attività come agenzie immobiliari, hotel e B&B, supermercati, agenzie di viaggi, studi medici, assicurazioni e altro ancora.

“I motivi di questo boom di associati sono tantissimi – spiega Marco Venturi, segretario di Città Viva –, in primo luogo va dato merito al Gruppo di Lavoro, ricco di persone straordinarie con tanta voglia di fare che con il loro entusiasmo sono riusciti a coinvolgere vecchi e, tanti, nuovi soci. Grande merito va anche ai nostri soci storici che, attraverso la partecipazione e l’esempio, hanno trasmesso i valori che stanno alla base di Città Viva. E naturalmente al Direttivo, di cui mi onoro di far parte, che ha fra i vari obiettivi, quello di valorizzare ogni singola attività associata. Ma non sottovalutiamo anche quanto la filosofia che regge Città Viva (“Più valore a Santarcangelo, Più valore a te”) abbia trovato conferme nei nuovi associati. In tutti quanti è infatti sempre più radicata la convinzione che, per affrontare le nuove sfide del commercio, occorra far squadra e valorizzare quello che è “Il” valore aggiunto delle nostre attività, ovvero Santarcangelo. Solo rendendo sempre più attrattivo e bello il nostro paese avremo la forza per competere e vincere, insieme, la nostra sfida. Contando solo sulle quote associative, e su qualche sponsor privato, infatti Città Viva realizza una moltitudine di eventi nel periodo estivo e natalizio e vorrebbe estenderli anche nelle altre stagioni dell’anno, questo per portare un vantaggio di immagine alla Città di Santarcangelo e, indirettamente, a tutte le attività e a tutti i Santarcangiolesi. Molti soci lo hanno capito e ci hanno voluto sostenere.

I soci di Città Viva hanno ben chiaro questo aspetto e, soprattutto quest’anno, hanno collaborato con altre iniziative (Festa del Vintage e Balconi Fioriti) attraverso allestimenti e vetrine creative e fantasiose che hanno valorizzato ancor di più la manifestazione. Con risultati molto apprezzati dai clienti che hanno capito che dietro alla realizzazione di ognuna di queste non c’era un freddo studio di marketing, ma c’era molto di più, c’era il frutto della passione e dell’esperienza dei negozianti che puntavano a raggiungere l’anima delle persone e non il loro portafogli.

Una volta consolidato il numero dei soci ci impegneremo per realizzare un’estate da ricordare per tutta Santarcangelo e per tutti Santarcangiolesi. Per far questo cercheremo di concludere qualche ulteriore sponsorizzazione, ma siamo sicuri di riuscire a trovare i partner giusti perché molti hanno già capito che, con Città Viva, non stanno solo sponsorizzando un evento, ma fanno di più, investono su Santarcangelo e sulla sua capacità di attrarre pubblico e consumi… per il bene di tutta la città e di tutti i cittadini.”