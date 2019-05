Centro Tennis Leoncavallo, presentato il progetto. Cattolica sogna Wimbledon

Un investimento da 2,5 milioni, circa 800mila da parte del Comune, per dare nuova vita al Centro tennistico “Leoncavallo” di Cattolica. Il project financing è stato presentato nei giorni scorsi a Bologna nell’appuntamento “Miglioriamo il futuro con gli impianti sportivi”. Il progetto prevede la realizzazione di 9 campi da tennis, tre dei quali coperti ed uno in erba, e 2 campi da paddle, la ristrutturazione degli spogliatoi e la realizzazione di un nuovo edificio destinato ad una Top-School tennistica ed ad un circolo tennis di alto livello. Completa l’intervento la razionalizzazione delle dotazioni a parcheggio e la riqualificazione degli spazi verdi. L’assegnazione è andata ad una Associazione Temporanea di Imprese rappresentata dall’ex tennista di Davis Giorgio Galimberti. Un nome che apre scenari importanti per la città. “Il nome di Giorgio Galimberti ci permette di sognare campioni internazionali del tennis che arrivino a Cattolica ad allenarsi, magari in preparazione a Wimbledon visto il campo in erba” dice il sindaco Mariano Gennari. “Un intervento di riqualificazione di alto profilo – prosegue il primo cittadini – per quella che era divenuta una lacerazione urbana che meritava di essere ricucita. Diamo seguito agli impegni assunti con la comunità. Quest’opera sarà di impulso al settore turistico e migliorerà la percezione complessiva della città dal punto di vista ricettivo e dei servizi offerti”. La presentazione alla città del progetto avverrà in un incontro pubblico organizzato per il prossimo giovedì 23 maggio alle 18,30 al Palazzo del Turismo di via Mancini.