Capossela, il tour autunnale parte da Rimini

Partirà il 6 ottobre dal teatro Galli di Rimini un tour autunnale che vedrà Vinicio Capossela esibirsi nei più importanti teatri classici, di tradizione ed enti lirici italiani. L’annuncio è stato dato oggi in occasione della presentazione del nuovo disco di Capossela intitolato “Ballate per uomini e bestie”, undicesimo lavoro in studio dell’artista. L’album, composto da 14 brani, in uscita il 17 maggio, arriva dopo un lavoro durato ben sette anni ed è stato presentato dal cantautore come ”un cantico per tutte le creature, per la molteplicità, per la frattura tra le specie”.

Lo scorso 23 aprile Capossela ha proposto a Rimini un incontro-spettacolo in occasione dei 400 anni della Bibliooteca Gambalunga.