A Riccione i fuochi d'artificio per accogliere il Giro

Sabato sera alle 21.30 dalla spiaggia libera di piazzale Roma andrà in scena uno speciale spettacolo di fuochi d’artificio per dare il benvenuto alla carovana rosa. Lo annuncia l’Amministrazione Comunale di Riccione. Il Giro arriverà nel pomeriggio a Pesaro per l’arrivo dell’ottava tappa con partenza da Tortoreto Lido.