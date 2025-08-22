"Women's skill" contro le discriminazioni di genere nel mondo del lavoro

È stato pubblicato sul sito web del Comune l'avviso pubblico per la co-progettazione e realizzazione del progetto "Women's skill - donne in corsa", un'iniziativa che conferma l'impegno dell'Amministrazione nella lotta alle discriminazioni di genere e nella promozione dell'accesso delle donne al mondo del lavoro. Il progetto, della durata di due anni fino al 31 dicembre 2026, mette a disposizione 24.000 euro complessivi per sostenere azioni concrete di prevenzione delle discriminazioni di genere in ambito lavorativo.

L'iniziativa si articola su due direttrici principali: favorire l'accesso e la qualificazione dell'attività lavorativa femminile nel territorio dell'Emilia-Romagna, con particolare attenzione alla riduzione del differenziale salariale di genere e alla diffusione della cultura imprenditoriale tra le donne, e promuovere progetti di welfare aziendale e di comunità che migliorino l'organizzazione del lavoro e la qualità della vita, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030. Il progetto prevede diverse azioni specifiche: un'indagine ricognitiva per la mappatura dei servizi esistenti, supporto alle aziende per l'implementazione di sistemi di welfare aziendale, la costituzione di un networking territoriale permanente, la creazione di un portale dedicato e l'organizzazione di corsi di formazione e laboratori sui temi della parità di genere e delle discriminazioni nei luoghi di lavoro. Saranno fortemente valorizzate le proposte che prevedono collaborazioni sinergiche tra soggetti pubblici e privati in una logica di rete.