ci vorranno alcuni giorni

Guasto cabina Enel a Riccione: gruppi elettrogeni a supporto durante ripristino

In foto: l'intervento dei Vigili del Fuoco
l'intervento dei Vigili del Fuoco
di Redazione   
Ven 22 Ago 2025 12:47 ~ ultimo agg. 13:10
Giovedì sera, poco prima delle 21:30, si è verificato un blackout causato da un guasto alla cabina primaria in viale XIX Ottobre a Riccione, attualmente sotto monitoraggio da parte dei tecnici di E-Distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione. Le cause del guasto sono ancora in fase di accertamento.
L'anomalia ha provocato un disservizio elettrico diffuso a macchia di leopardo sul territorio cittadino. I tecnici dell’azienda sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a rialimentare progressivamente tutte le utenze nel giro di un paio d’ore. La situazione, fa sapere l'Amministrazione Comunale di Riccione, è attualmente sotto controllo e la rete è costantemente monitorata per prevenire nuovi disservizi.

E-Distribuzione rende noto che il guasto alla cabina primaria è di natura importante e la sua riparazione richiederà alcuni giorni. Per garantire la continuità del servizio elettrico e gestire i carichi di punta soprattutto nelle ore diurne, sono in fase di collegamento quattro power station mobili e gruppi elettrogeni in punti strategici della città, così da alleggerire la rete e assicurare l’erogazione di energia elettrica.

Durante le operazioni di installazione e collegamento delle power station, non si escludono brevi disalimentazioni temporanee, indispensabili per completare le manovre tecniche in sicurezza. Inoltre, a causa della rete fortemente sollecitata, potrebbero verificarsi ulteriori guasti non prevedibili.

