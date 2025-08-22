triangolone e piazzale fellini
Marina centro, interventi anti degrado e messa in sicurezza intorno al "Novelli"
In foto: Marina Centro
Redazione
Ven 22 Ago 2025 13:07 ~ ultimo agg. 13:13
Dall’inizio di agosto si è intensificata l’attività anti degrado urbano di monitoraggio e presidio del territorio da parte della Polizia locale, in particolare riferita all’area di Marina Centro compresa tra piazzale Fellini e cosiddetto Triangolone. Tra i servizi effettuati negli ultimi giorni, da sottolineare gli interventi di controllo e messa in sicurezza dello spazio intorno al teatro Novelli, in passato oggetto di atti vandalici e intrusioni abusive.
Con l’aiuto di una squadra di Anthea, sono stati completamente ripristinati e rimessi in piena funzione gli impianti antincendio e antifurto/antintrusione. Sono state rinforzate tutte le aperture della struttura, con il consolidamento di quattro chiusure tra finestre e porte, utilizzando assi di legno e catene di rinforzo per garantire la massima sicurezza. Previsti per lunedì e martedì prossimi altri interventi per la riqualificazione dell'area esterna con servizi di manutenzione del verde, taglio dell'erba e pulizia generale degli spazi circostanti.
