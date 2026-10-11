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venerdì 16 ottobre

“Vivere Rimini, Vivere a Rimini”. Al Fulgor un confronto promosso dal 5 Stelle

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Redazione
   
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“Vivere Rimini, Vivere a Rimini” è il titolo dell’incontro pubblico che il senatore Marco Croatti ha organizzato insieme al Movimento 5 Stelle Rimini per venerdì 16 ottobre alle ore 18.30 al Cinema Fulgor, in Corso d’Augusto 162 a Rimini
"Un confronto aperto sul futuro della nostra città: diritto all’abitare, giovani, invecchiamento della popolazione, sostenibilità, turismo, integrazione e qualità della vita", spiegano i promotori.
Interverranno:
Michele De Pascale – Presidente Regione Emilia-Romagna
Jamil Sadegholvaad – Sindaco di Rimini
Paola Taverna – Vicepresidente vicaria M5S
Marco Croatti – Senatore
Introduzione a carico di Pietro Zani e Matteo Urbini. Modera il giornalista Mirco Paganelli.

la locandina

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