Adriatic Heroes Day. La tappa riminese raccoglie 30 kg di rifiuti in spiaggia

Trenta chilogrammi di rifiuti raccolti grazie all’impegno di cittadini e volontari: è il risultato della tappa riminese dell’Adriatic Heroes Day 2026, la mobilitazione ambientale promossa da 2Hands che coinvolge contemporaneamente numerose città affacciate sul Mare Adriatico.

L’associazione Futuro Verde A.P.S. ha partecipato all’iniziativa, un’azione concreta di cura del territorio e di prevenzione dell’inquinamento marino.



Il problema dei rifiuti marini resta rilevante - ricorda Futuro Verde - Secondo l’indicatore ISPRA sul monitoraggio dei rifiuti

spiaggiati, nel 2024 la sottoregione adriatica registrava una mediana di 394 rifiuti ogni 100 metri di spiaggia monitorata, a fronte di una mediana nazionale di 252. Il valore soglia europeo di riferimento per il buono stato ambientale è pari a 20 rifiuti ogni 100 metri.

La plastica è una componente importante del fenomeno: a livello nazionale, gli oggetti in plastica monouso rappresentavano circa il 28% dei rifiuti spiaggiati rilevati dall’indicatore. Una volta nell’ambiente, molti materiali plastici si frammentano in particelle sempre più piccole, difficili da recuperare e potenzialmente ingeribili dagli organismi marini.





Il risultato dei 30 kg raccolti - sottolinea Futuro Verde - dimostra il valore delle azioni collettive. La pulizia delle aree costiere

è anche un’occasione per sensibilizzare cittadini e visitatori sulla riduzione dei prodotti usa e getta, sul corretto conferimento dei rifiuti e sull’importanza di non abbandonare materiali nell’ambiente.

«Ogni rifiuto raccolto è un gesto concreto di tutela del nostro mare. Ma la sfida più importante è prevenire l’abbandono dei rifiuti e costruire, insieme, una cultura quotidiana del rispetto ambientale», è il messaggio che Futuro Verde A.P.S. intende condividere in occasione della giornata.

L’Adriatic Heroes Day unisce idealmente le comunità della costa adriatica in un’unica mobilitazione. Futuro Verde A.P.S. ringrazia tutti i cittadini e i volontari intervenuti e 2Hands per la promozione dell’iniziativa