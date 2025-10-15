  
Cerimonia in sala Giunta

Visita a Cattolica del nuovo comandante regionale della Direzione Marittima

In foto: La sindaca con il comandante
La sindaca con il comandante
Mer 15 Ott 2025 11:48 ~ ultimo agg. 11:50
La Sindaca di Cattolica Franca Foronchi ha ricevuto in visita istituzionale il capitano di Vascello Maurizio Tattoli, nuovo comandante della Direzione Marittima dell’Emilia-Romagna dallo scorso 19 settembre. Nella sala Giunta di Palazzo Mancini, Sindaca e Comandante hanno rinnovato il patto di reciproca collaborazione istituzionale che negli anni ha sempre caratterizzato il rapporto tra i rispettivi enti, a tutela del territorio e della comunità. L'incontro è stato impreziosito dallo scambio di graditi omaggi.
