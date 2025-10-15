Riparte Fuori dall'Aula su Icaro TV. Ospite il sindaco di Rimini

Sarà il sindaco di Rimini, e presidente della provincia, Jamil Sadegholvaad il primo ospite della nuova stagione di Fuori dall'Aula su Icaro TV (canale 18). Tanti i temi di attualità che saranno affrontati: dal turismo alla mobilità, dalla cultura all'Università e non solo.

La trasmissione, a partire dal 15 ottobre, andrà in onda tutti i mercoledì in diretta alle 18 e in replica alle 21.

E' possibile inviare messaggi al 337 511 336