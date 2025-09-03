Violenta rissa a colpi di coltello tra due gruppi di giovani. Tre in ospedale

Momenti di paura nella notte tra martedì e mercoledì nella zona di Rimini Sud. Poco prima delle 2 è scoppiata una rissa in via Mantova angolo via Taranto, a Rivazzurra. Il parapiglia è avvenuto davanti ad un bar; all'interno c'era un gruppo di tre animatori di spiaggia ventenni, un emiliano, un lombardo e un piemontese, insieme al loro responsabile trentenne, quando sono arrivati quattro ragazzi sudamericani. Pare fossero su di giri e hanno cominciato ad attaccare briga con i presenti. Gli animi, in pochi istanti si sono riscaldati, e dagli insulti è partita una rissa, che è in breve degenerata. I quattro sudamericani, armati di bottiglie rotte, hanno aggredito il gruppo, ferendo i tre ragazzi e dandosi alla fuga, prima dell'arrivo dei Carabinieri e della Polizia di Stato. Dalle tasche dei quattro aggressori, sarebbero saltati fuori anche due coltelli. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno fatto le prime medicazioni ai feriti, per tagli da bottigliate e da lama, prima di trasportarti in Pronto Soccorso. Nessuno dei tre è in pericolo di vita ma uno è stato attinto con un colpo al collo e un altro al fianco. Le indagini, per risalire ai colpevoli, sono affidate alla Polizia che sta visionando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Sono stati sentiti anche diversi testimoni, clienti del bar ma anche persone che passeggiavano in strada.