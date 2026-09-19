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intervento dei Carabinieri

Viola il divieto di avvicinamento e il braccialetto lo segnala. Arrestato 23enne

In foto: piazza Cavour
piazza Cavour
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Redazione
   
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Questa mattina i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Rimini hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 23enne tunisino per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L’intervento dei militari è scattato a seguito della segnalazione giunta alla Centrale Operativa, innescata dall’attivazione dell’allarme del braccialetto elettronico. La pattuglia ha rintracciato l’uomo in Piazza Cavour accertando che lo stesso si trovava all’interno del perimetro di rispetto di 1.000 metri dall’ex compagna, in violazione delle prescrizioni della misura cautelare.

Al termine delle formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Rimini Principale, in attesa del giudizio con rito direttissimo disposto dall’Autorità Giudiziaria per la mattinata odierna.

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