domenica 20 settembre
Appello all'umano. Torna la preghiera per la pace e i cristiani perseguitati
di Redazione
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Domenica 20 settembre ci sarà l’appuntamento con l’Appello all’umano, l’iniziativa di preghiera pubblica a favore dei cristiani perseguitati e discriminati e per chiedere la pace. Come ogni 20 del mese (fin dall’agosto 2014) il ritrovo è alle ore 21 in piazza Tre Martiri per un momento di preghiera, con la recita del rosario, e di solidarietà.
Ancora una volta i promotori rivolgono l'attenzione su quanto dice papa Leone: “E’ necessario che affondiamo le radici della fede e della missione in un intenso rapporto con Lui. Ci da la forza di non arrenderci e di continuare a trasmettere il suo messaggio di speranza, d’amore e di pace. Il mondo ne ha tanto bisogno”.
Alla conclusione ci sarà la consueta raccolta di fondi a favore in particolare dei cristiani bisognosi in Siria, mentre altre città e comunità religiose e monastiche saranno in comunione d’intenti e di preghiera in Italia e all’estero.
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