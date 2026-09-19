  
Indietro
menu
menu

domenica 20 settembre

Appello all'umano. Torna la preghiera per la pace e i cristiani perseguitati

di
Redazione
   
Tempo di lettura 1 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio
Domenica 20 settembre ci sarà l’appuntamento con l’Appello all’umano, l’iniziativa di preghiera pubblica a favore dei cristiani perseguitati e discriminati e per chiedere la pace. Come ogni 20 del mese (fin dall’agosto 2014) il ritrovo è alle ore 21 in piazza Tre Martiri per un momento di preghiera, con la recita del rosario, e di solidarietà.
 
Ancora una volta i promotori rivolgono l'attenzione su quanto dice papa Leone: “E’ necessario che affondiamo le radici della fede e della missione in un intenso rapporto con Lui. Ci da la forza di non arrenderci e di continuare a trasmettere il suo messaggio di speranza, d’amore e di pace. Il mondo ne ha tanto bisogno”.
Alla conclusione ci sarà la consueta raccolta di fondi a favore in particolare dei cristiani bisognosi in Siria, mentre altre città e comunità religiose e monastiche saranno in comunione d’intenti e di preghiera in Italia e all’estero.
Altre notizie
la copertina della canzone con il testo di Carlo Alberto Pari
L’EDITORIALE DELLA DOMENICA

La giornata internazionale della Pace
di Carlo Alberto Pari
Una bella immagine del Tennis Club Viserba
Al Tennis Club Viserba

Torneo di prequali Ibi di 4a: si qualificano Piastra, Raggini, Nordio e Maggioli
di Icaro Sport
il tribunale di Rimini
causa per il risarcimento

Scontro a Coriano: conducente sotto droghe, 62mila euro al passeggero
di Lamberto Abbati
l’aula del tribunale di Rimini
rapina e fuga

Ruba in cassa al ristorante e tenta l'investimento, condannato a 4 anni e 8 mesi
di Lamberto Abbati
il corridoio del tribunale di Rimini
spese legali da pagare

Incidente in moto non provato, il tribunale di Rimini respinge il risarcimento
di Lamberto Abbati
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO