12 telecamere

Videosorveglianza a Borgo Marina: lavori al via in autunno

In foto: Borgo Marina
Borgo Marina
Mer 13 Ago 2025 14:48 ~ ultimo agg. 14 Ago 02:17
Entro l'autunno partiranno a Rimini i lavori per l'installazione di 12 telecamere di videosorveglianza nel quartiere di Borgo Marina. L'amministrazione ha approvato infatti il documento di indirizzo alla progettazione. Si tratta di un intervento da 128mila euro che dovrebbe completarsi per l’inizio del 2026. Sei le vie interessate: due telecamere all'incrocio tra via Giovanni XXIII e via Mameli, altre 2 tra via San Nicolò e via Mameli, 2 sostitutive all'angolo tra via Giovanni XXIII e via Roma e altrettante tra via Giovanni XXIII e via Bastioni Settentrionali, 1 telecamera sarà posizionata invece in via Vittime Civili di Guerra, 1 all'incrocio tra via Gambalunga e via Vittime Civili di Guerra, 1 in via Gambalunga davanti alle scuole Ferrari e infine 1 alla rotatoria di via Savonarola.
Affidata ad Anthea la realizzazione di opere edili propedeutiche all'installazione. L'impianto tecnologico completo di fibra ottica comunale sarà oggetto di affidamento diretto. 
A causa della necessità di adeguare l'intervento alle specificità dell'area, caratterizzata da materiali di pregio nell'arredo urbano, e all'aumento dei prezzi dei materiali, il finanziamento necessario è lievitato dai 100.000 euro previsti nel 2023 a 128.000. 
