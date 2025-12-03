Il Natale a Morciano. Luci,spettacoli, pattinaggio e eventi per famiglie

A Morciano di Romagna il programma di Natale si estenderà dal 6 dicembre al 6 gennaio tra luci, animazioni, profumi e appuntamenti pensati per famiglie e bambini.

L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 6 dicembre: alle 17.00, l’accensione del grande Albero di Natale aprirà ufficialmente la rassegna, dando il via alle attività del Villaggio di Natale con le giostre, il pattinaggio su ghiaccio e le installazioni luminose in Piazza del Popolo.

Sabato 14 dicembre sarà dedicato ai giochi di abilità proposti dal Gruppo Scout, un appuntamento pensato per coinvolgere grandi e bambini. Sabato 20 dicembre, a partire dal pomeriggio, gli Scout torneranno con il loro gazebo ricco di castagne, waffle e vin brulè, accompagnando il tutto con nuove attività ludiche. La giornata successiva, domenica 21 dicembre, il gazebo sarà nuovamente presente e, alle 16.30, Mister Jack porterà in scena “Il Segreto del Magico Natale”, uno spettacolo interattivo con giocoleria e bolle di sapone giganti.

Mercoledì 24 dicembre, Babbo Natale arriverà in città a bordo del Trenino, pronto a consegnare doni ai bambini e a regalare un pomeriggio di festa. Domenica 28 dicembre, quando Mister Jack tornerà con un nuovo spettacolo, “Il Magico Regno delle Favole”

Nel nuovo anno, sabato 3 gennaio, alle 10.00, ci sarà la tradizionale Motobenedizione riunirà appassionati e curiosi per un inizio simbolico e festoso del 2026. Il ciclo delle festività morcianesi si concluderà invece martedì 6 gennaio, quando l’arrivo della Befana porterà in piazza dolciumi, sorrisi e intrattenimento per tutti i bambini.

Tra gli eventi speciali, domenica 7 dicembre sarà la volta della terza edizione della Morciano Winter Cup, la competizione fatta di prove cronometrate che coinvolgerà partecipanti e appassionati lungo un percorso nei dintorni della città. Giovedì 18 dicembre la scuola “Hall of Music” presenterà il suo saggio-concerto nella Sala ex Lavatoio. Le celebrazioni musicali culmineranno poi sabato 20 dicembre, con il tradizionale concerto “A Christmas Carol” eseguito dal Coro Città di Morciano nella Chiesa di San Michele Arcangelo.