Un nuovo presidente per la Fondazione FoCuS di Santarcangelo

Cambia la guida della Fondazione Culture Santarcangelo: in seguito alla nomina di Alessandro Giovanardi a direttore dei Musei comunali di Rimini, carica incompatibile con la presidenza di una fondazione di emanazione pubblica, il Consiglio generale della fondazione – composto dal sindaco di Santarcangelo e dal presidente della Provincia di Rimini – ha preso atto delle sue dimissioni e nominato il consigliere Gianluca Maestri nuovo presidente di FoCuS.

“La soluzione interna al cda consente di proseguire senza soluzione di continuità l’attività portata avanti in questi mesi dal cda guidato da Alessandro Giovanardi, che ringraziamo per l’ottimo lavoro svolto oltre a congratularci con lui per il nuovo, prestigioso incarico di direttore dei Musei comunali di Rimini” afferma il sindaco Filippo Sacchetti. “La scelta di Gianluca Maestri, al quale auguriamo fin d’ora buon lavoro da presidente, nasce dalla sua profonda conoscenza di Santarcangelo e degli istituti culturali, che siamo certi saprà guidare al meglio nell’ambito di un confronto sempre costruttivo con l’Amministrazione comunale”.