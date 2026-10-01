Fibonacci e i numeri primi. A Mondaino un incontro sul libro enigma

Il 3 ottobre 2026 alle 17,30 alla Dimora d'arte RIBO104 di Mondaino è in programma un incontro con Giacomo Leonardo Cecchetti, direttore tecnico di Pazzini Stampatore Editore, che attraverserà la progettazione e la costruzione del libro-enigma di Dcdedalus tra Fibonacci e i numeri primi.

LA MAGIA DEI NUMERI

Dagli antichi codici al libro d’autore contemporaneo

Un’Odissea, un viaggio senza luogo e senza tempo nel labirinto dell’oblio che accompagna il pellegrino/lettore in un continuo passaggio dalle Tenebre alla Luce, dal luogo più oscuro dell’anima al sacro “Assoluto”. Due sequenze matematiche — la successione di Fibonacci e i numeri primi — raccontate come una storia e non come una lezione: dai semi del girasole alle cattedrali, fino a un libro in cui quei numeri governano proporzioni, impaginazione e legatura.

Un volume cucito a mano secondo le tecniche dei codici del Cinquecento, con materiali non convenzionali stampati in digitale e, intarsiato nella copertina, un Criptex: un meccanismo a dischi che custodisce un messaggio da decifrare.

In sala il Volume e il Criptex, enigmatico che se risolto svela il significato dell’Opera Theatro Mirabilia.



Relatore:

Giacomo Leonardo Cecchetti

Direttore Tecnico e Responsabile Ricerca e Sviluppo (R&D) presso la storica casa editrice e stamperia Pazzini Stampatore Editore. Da oltre vent’anni guida l'innovazione tecnologica dell'azienda, coniugando lo sviluppo dei processi produttivi e digitali con la tutela delle radici tipografiche tradizionali.

Sarà presente DCDedalus (Davide Conti) Autore “irregolare”

La sua opera è un connubio di costante contaminazione tra la scrittura, il graphic design, la fotografia e la pittura.